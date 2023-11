¡No había nadie! La escalofriante anécdota paranormal de bombero guatemalteco

-

Durante el podcast mexicano "Sobre Vivientes" de Chucho el Ktrín, se narró el encuentro paranormal de un bombero guatemalteco, su anécdota no pasó desapercibida.

Chucho Ktrín invitó al también mexicano Paco Arias de "Historias paranormales" a su podcast y conversaron acerca del extraño encuentro que el bombero guatemalteco Bryan vivió durante un accidente que atendió en su turno.

"Yo tengo una historia que nos contó Bryan, un bombero de Guatemala, le mando un saludo, la diferencia con los bomberos que conocemos es que en Guatemala ellos son los encargados de todas las emergencias, son los paramédicos, los rescatistas, los apaga fuego, todo eso hace un bombero en Guatemala", inició Ktrín.

"Él nos dijo: 'tengo evidencia pero por la corporación donde estoy no se las puedo dar, te la puedo enseñar pero no puedes publicarla. Atendimos un accidente de motocicleta de un joven de entre 24 y 28 años, cuando llegamos al lugar, en cuanto subimos, notamos que estaba grave, al momento decisivo en que cualquier cosa que haríamos mal podría costarle la vida. Pptamos por subirlo a la camilla y justamente ahí se acercó una señora y nos dijo: ¿Me puedo ir con ustedes en la ambulancia? Es mi hijo, claro que sí señora, obviamente lo necesitamos, subieron a la señora a la ambulancia, subieron al joven en la camilla y en el camino Bryan dice que venía platicando con ella y me dijo: yo le decía que no anduviera en moto, siempre me preocupé, sabía que eso le iba a pasar y Bryan le dijo: ¿Y usted por qué está tan tranquila?, porque yo sé que se va a poner bien, solo quiero asegurarme que está en buenas manos'".

"'Llegaron al hospital, abrieron las puertas, se bajaron antes, sacaron todo el equipo y cuando bajaron al joven, Bryan volteó y no la vio por ningún lado, así que pensó que, a lo mejor había ido a pedir información al hospital, al momento ellos entraron, no encontraron a la señora y el joven entró a terapia intensiva y siguió sin aparecer la señora, por eso se preguntaron ¿A dónde se fue?'".

"'Estas grabaciones no se ven al instante, se ven después y luego nos mandaron a llamar de la corporación y dijeron: ¿Se acuerdan de este accidente? necesitan venir, pero el jefe se los dijo enojado, como si los fuesen a regañar. Bryan y sus compañeros fueron a la oficina del jefe quien les dijo: quiero que me expliquen por qué en esta situación se estaban riendo, a lo que ellos contestaron, ¿Cómo que riéndonos? Él les mostró la grabación y cuando vieron la imagen, descubrieron que iban solos con el chavo y que en el asiento donde estaban hablando estaba vacío, no había nadie, después investigaron y resulta que la mamá del chavo había muerto dos años antes y lo que vieron ellos fue la señora en forma espiritual, preocupándose por el muchacho'", relató Chucho.

MIRA:

La historia paranormal de un bombero #guatemalteco en el “Chucho El Ktrín” en Youtube. Parte 1. pic.twitter.com/kambXqQ9XA — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 10, 2023

La historia paranormal de un bombero #guatemalteco en el “Chucho El Ktrín” en Youtube. Parte 2. pic.twitter.com/PWUGnSjGE3 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 10, 2023

MIRA LA HISTORIA COMPLETA: