Madre de Zoel Cruz envía mensaje por el caso de instructor de Zacapa

La madre de Zoel Cruz emitió un nuevo mensaje sobre la desaparición de un instructor de gimnasio en Zacapa, similar al caso del cantante.

EN CONTEXTO: Madre de Zoel reaccionó a desaparición de instructor de gimnasio

La madre de José Zoel Cruz, Yuli De León, emitió un mensaje referente al caso de su hijo desaparecido y el del instructor de gimnasio de Zacapa, quien lleva 17 días sin conocerse de su paradero.

Fue a través de sus redes sociales donde la madre del cantante señaló que las familias de guatemaltecos que han pasado por situaciones similares deben seguir exigiendo justicia.

"No hay que rendirse para que haya justicia", sentenció en una publicación de Facebook.

(Foto: redes sociales)

Otro mensaje

No es la primera vez en la que doña Yuli De León se pronuncia al respecto, el 6 de junio, mediante una publicación en sus redes sociales, mostró su consternación por la desaparición de Josué Daniel Vargas Morales, de 19 años, quien se encuentra desaparecido desde el 29 de mayo, y que fue visto por última vez en Zacapa.

Con un mensaje, la madre del cantante que lleva más de dos años desaparecido, hizo un fuerte llamado a las autoridades del país, exigiendo que pongan atención a ese tipo de casos, pues al igual que ella, otras madres viven la violencia que afecta a Guatemala.

"Ojalá las autoridades pusieran más interés en los casos como bien dicen los comentarios otro caso más que pasa ahí y nunca hacen nada no hay día que no haya muertos no conozco la familia de este joven pero como madre sufro la misma angustia ojalá un día nos den las respuestas q necesitamos", se lee en el mensaje que publicó la madre de Zoel Cruz.