Así reaccionó la fiscal Cinthia Monterroso tras ser incluida en la Lista Engel

La fiscal de FECI, Cinthia Monterroso, reaccionó tras ser mencionada en la Lista Engel de actores "corruptos y antidemocráticos".

Tras ser incluida en la lista de actores "corruptos y antidemocráticos" del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) aseguró que "no le afecta en nada".

"No me afecta en nada y sólo demuestra mi buen trabajo, tanto así (que) articulan todo un departamento internacional para neutralizarme", manifestó a un medio local.

Además, aseguró que ella seguirá trabajando igual que siempre y que "de todas maneras" su visa "venció en 2018".

"No la renové porque no tengo intenciones de viajar a EE.UU. Fui una vez y no me gustó", resaltó la fiscal.

Lista Engel

Monterroso llevó el caso contra el periodista y expresidente de elPeriódico, José Rubén Zamora; así como la dirección de los allanamientos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ahora está incluida en la Lista Engel de EE.UU. por considerar que "socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca".