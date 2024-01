¡Pelea en día de Reyes! En México las personas se disputan las famosas roscas

-

Un hombre fue grabado mientras compraba varias Roscas de Reyes para la reventa, en la tradición que se celebra este 6 de enero. Las personas de la tienda reclamaron su acción y desataron una pelea que se ha hecho viral en Redes Sociales.

Internautas compartieron videos que se han viralizado en Redes Sociales, donde se observa a un hombre que conduce su carrito lleno de Roscas de Reyes para celebrar el tradicional Día de Reyes. El hombre se defendió diciendo: "No me las robé", las estoy comprando. Esto sucedió en las tiendas Costco, en México.

Mientras el hombre sigue llenando el carrito con la compra, varias mujeres se le acercan y cuestionan su actuar, incluso, intentan retirar algunas cajas que ya lleva consigo.

Al terminar la compra, en el parqueo también lo graban e increpan mientras llena su automóvil con las Roscas compradas para revender.

Mujer le reclama a revendedor del Costco por haberse llevado todas las roscas del Día de Reyes.



“Las compré, no me las estoy robando”, le dijo luego de que ella le dijo que no dejó ninguna para quienes no son revendedores.



Finalmente, el hombre sube un video cuestionando por qué el ataque, si tan solo estaba realizando unas compras para la reventa.