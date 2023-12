No pudo despedirlo: la triste confesión de Damaris Gómez antes de morir (video)

-

Antes de morir, Dámaris hizo una fuerte revelación en redes sociales sobre el velorio de su prometido.

La historia de Dámaris Gómez y Dayan Esquivel ha causado consternación entre los guatemaltecos. El joven tatuador fue hallado sin vida el pasado domingo, y su prometida también fue declarada muerta en las últimas horas.

Ambos se encontraban en preparativos para su boda que se llevaría a cabo en los primeros meses del 2024. Incluso, la joven de 24 años reveló en una publicación que se encontraba en tratamiento para poder resultar embarazada.

Poco días después de darse a conocer la muerte de Dayan, Gómez hizo una desgarradora confesión en redes sociales, la cual recibió diversas reacciones de internautas.

Y es que la joven reveló en una publicación que fue sacada del velorio de su pareja, por lo que no pudo despedirlo en el último momento. También compartió videos del momento del entierro del joven, mientras ello lo presenciaba desde lejos.

Foto: redes sociales

"No es justo que me hayan mandado a sacar de velorio de mi pareja. Pero no importa, mi amor tu y yo volveremos a estar juntos", escribió Damaris. En un comentario de la misma publicación, detalló que habría sido la madre de Esquivel quien la mandó a sacar del lugar.

Damaris Gómez ya había denunciado amenazas de usuarios que la culpaban por lo sucedido con su prometido. También le exigían cierta cantidad a cambio de que "no le pase lo mismo".

Su muerte

Medios regionales de Quetzaltenango, donde ocurrieron los hechos, indicaron que la joven fue hallada vestida de novia y atendida por envenenamiento, encima de la tumba de su prometido en el cementerio de la localidad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló a Soy502 que el cuerpo de la joven ha sido procesado. Sin embargo, su causa de muerte aún se encuentra en estudio.

Identificaron a la fallecida como Damaris Maribeth Fuentes Gómez, de 24 años. Cabe destacar que en redes sociales utilizaba el seudónimo de "Nohemí Alessandra".

La pareja estaba por casarse en 2024. (Foto: redes sociales)

Sus últimos mensajes

Desde que supo que su prometido había muerto, la joven de 24 años, compartía textos para mostrar el dolor que estaba sintiendo y asegurar que "pronto estarían juntos de nuevo".

En sus cuentas de TikTok y Facebook, una serie de videos y mensajes preocupó a sus contactos y ahora estas publicaciones han sido utilizadas como un espacio para dedicarle textos de despedida.

"Espérame mi amor, descansaremos juntos te amo Dayan Ibáñez Esquivel", "En cualquier momento haré una pendejada y entonces sonará esto", "La muerte se sentó a la orilla de mi cama y me dijo: pasé a saludarte porque veo que te la pasas pensando en mí", fueron sus últimos mensajes.

@alessandra3516 esperame mi amor descansaremos juntos te amo Dayan Ibáñez Esquivel @DayanTerror ♬ sonido original - Poly

El caso de su novio

La noche del viernes 1 de diciembre, trascendió que un reconocido tatuador de Quetzaltenango fue hallado sin vida dentro de su estudio de tatuajes en un sector de la zona 1 de Xela.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios pero tras evaluar el cuerpo del joven, constataron que este ya no contaba con signos vitales. Cerca de él fue hallada un arma de fuego.

Conforme pasaron los minutos, familiares y amigos finalmente identificaron al fallecido como Dayan Esquivel. Lo que ha consternado a su conocidos es una serie de mensajes que él publicó en redes sociales solo unos minutos antes de morir.

"Voy a ser una obra de arte acá en el estudio pendientes. Me ha gustado compartir, conocerlos a todos y realizarles sus tatuajes. Recuerden TerroriserTattoo por siempre", escribió.