La polémica de Fabiola Roudha con "La Academia" por una canción (video)

La cantautora guatemalteca, Fabiola Roudha, hizo una inesperada revelación durante un evento al que se presentó recientemente.

Fabiola Roudha dejó sin palabras al público, durante un evento reciente en Quetzaltenango, al que fue invitada para presentarse junto a sus músicos.

Y es que la cantante decidió revelar una peculiar historia detrás de la canción "Por ti volaré", con la que cautivó a miles en el reality show "El Gran Desafío de Estrellas".

"Esta canción... Yo siempre huí de ella y creo que hoy les puedo contar la historia porque, pues, no es que nos veamos todos los días...", inició.

Roudha reveló que desde que tenía 10 años, cuando estudió clases de canto, su maestra le pidió aprendérsela, ya que aseguraba que era cantante de ópera. Sin embargo, la guatemalteca se negaba, pues disfrutaba de otros géneros.

"Un tiempo después, tuve la oportunidad de abrir el concierto de Eros Ramazzotti y me dicen ellos: '¿Tú te sabes la canción de Por ti volaré?'. 'No', le dije. Y mi papá se me queda viendo como: 'No seas mentirosa que sí te la sabes'", relató.

La canción elegida

Más adelante, llegando a la final del Desafío de Estrellas, Fabiola contó que tenía 6 canciones preparadas, pero notó en los ensayos que ya no contaba con ellas. "Me las habían quitado sin decirme que me las habían quitado (...). Llegamos un día antes de la final, no tenía la canción que iba a cantar", agregó la joven.

"Me dice mi papá: vamos a hacer algo, vas a cantar la canción que nunca quisiste cantar y con esa vas a ganar". Ella no quería, pero finalmente eso hizo y con ello logró el primer lugar, tras cautivar a todos con su voz.

Su anécdota quedó grabada y fue compartida por el usuario Ramiro Arturo en TikTok, donde se hizo viral con más de 270 mil reproducciones.

