¡A vuelta de rueda! Advierten tras colapso de la ruta interamericana (video)

Usuarios reportan alta carga vehicular en la ruta Interamericana.

Conductores de vehículos reportan que se han formado largas colas de autos sobre la CA-1 Occidente, conocida como la ruta Interamericana. El congestionamiento se está presentando en los carriles que van hacia el occidente.

"Buenos días, si no tienen necesidad de salir no lo hagan, 9:45 am y la cola empieza desde la vuelta de los chicharrones con dirección a San Lucas", refiere uno de los usuarios de redes sociales quien compartió un video del panorama que se vive en esa ruta.