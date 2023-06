"¡No te la lleves!" Desgarrador momento en que secuestran a una mujer en Ecuador

-

Fuertes escenas quedaron grabadas en una cámara de seguridad del momento justo cuando una mujer es raptada por sujetos desconocidos.

Una dramática escena, llena de súplicas de un hombre que pedía piedad por su pareja a quien unos hombres secuestraron, ha conmocionado a los ecuatorianos.

El incidente ocurrió el pasado 15 de junio y ahora en las redes sociales se difunde el video del momento del rapto.

Según el medio Minuto & Medio un hombre y una mujer, quienes podrían ser una pareja de esposos regresaban a su vivienda luego de haber realizado una diligencia en una entidad bancaria. Mientras el hombre parqueaba el vehículo dentro de su casa, la mujer estaba cerrando el portón.

Sin embargo, en segundos apareció un carro blanco tipo hatchback y de ahí salieron cuatro hombres hacia ella.

La mujer al percatarse del peligro optó por entrar a la la vivienda y grita "Juan", pero no le dio tiempo de cerrar con llave el portón y los sujetos armados fueron tras ella, mientras otro, uno vestido con playera azul, se dirigió hacia la pareja y lo obligó a ponerse de rodillas con una pistola sobre su cuello.



En ese momento, sacan a la mujer de la casa y la introducen al carro mientras el hombre suplicaba "llévame a mí, déjala a ella". "Mijo lindo no te la lleves, llévame a mí. Mijo lindo no te la lleves. Papito lindo no te la lleves", repetía el hombre angustiado.

Tres de los secuestradores se van con ella en el vehículo. El de playera roja es apoyado por el otro secuestrador y le arrebatan una mochila verde. Estos al salir de la vivienda son recogidos por otro hombre abordo de una motocicleta.

El incidente ocurrió a plena luz del día en Ecuador, en la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las imágenes del secuestro se han viralizado en las redes sociales. El medio El Telégrafo la policía ecuatoriana ya se encuentra en las acciones de búsqueda para rescatar a la mujer.