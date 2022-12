"No tiene nada, todo se lo quitaron", dice abogado de Otto Pérez Molina

La PGN pidió que los condenados por el caso La Línea paguen Q73 millones como reparación digna. Los sentenciados dicen no tener dinero.

Los abogados de los condenados por el Caso La Línea, han manifestado su inconformidad por el monto solicitado por la PGN para reparación digna por el caso La Línea.

Cesar Calderón, que tiene la defensa del expresidente Otto Pérez Molina, aseguró que la prueba presentada por la PGN para pedir la reparación digna era inútil y que el monto era irracional.

"No han podido acreditar el daño ni el perjuicio, si nos preguntamos de qué manera la abogada de la PGN acreditó el daño, no lo trajo, porque sabemos que no lo tiene", dijo Calderón.

César Calderón, abogado de Otto Pérez Molina cuestiona la reparación digna solicitada por la PGN

Además, dijo que es un monto que su patrocinado no puede pagar. Agregó que hay castigo y otro castigo por encima por la multa impuesta por el Tribunal de Q8 millones durante la sentencia y ahora los Q18 millones solicitados para reparación digna.

"No tiene nada", dijo el abogado al asegurar que el expresidente Pérez Molina no tiene dinero para pagar la multa ni la reparación digna.

"La situación económica de mi patrocinado, en cuanto a sus bienes, le fueron embargados por la Senabed, totalmente, desde el 2015, hasta lo que no era embargable tiene embargado. Hasta el sueldo le han quitado, congelado todas sus cuentas, le quitaron sus bienes, no tiene nada", explicó.

También dijo que cómo se le iba a pedir a una persona millones cuando no tiene nada. Por último, manifestó que el exgobernante lo único que recibe es la pensión del Instituto de Previsión Militar, con la cual subsiste él y su esposa.

Calderón agrega que el expresidente no tiene dinero para pagar la reparación digna porque todo lo que tenía se lo quitaron.

El Tribunal de Mayor Riesgo B será el que decida finalmente el monto a pagar en la reparación digna.