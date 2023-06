¿La nueva canción de Shakira revelaría cómo estaba su intimidad con Piqué?

-

Shakira lanzó una nueva canción junto a Manuel Turizo y desató infinidad de rumores que podrían relacionar a Piqué.

Tras conocerse el nuevo sencillo de Shakira y Manuel Turizo, la cantante colombiana ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales, ya que muchos aseguran que algunas estrofas de la canción podrían estar relacionados a su expareja Gerard Piqué.

La nueva canción se estrenó poco después de que la cantante anunciara hace un año la separación con Piqué, el padre de sus dos hijos.

Con la figura de una sirena y varias estrofas en las que los protagonistas son el deseo y desamor, la colombiana ha causado furor con el videoclip de esta nueva colaboración, al retratar una historia sencilla y peculiar.

"Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti", "No quieres cuando yo quiero, estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo", y "Siempre tan ocupado con tanto negocio", son algunas de las frases que forman parte de Copa Vacía.

Se dice que la cantante nuevamente ha lanzado "indirectas", dejando en evidencia algunos de los supuestos problemas íntimos que habría tenido con su expareja.

Otras de las frases que llaman la atención dentro de la canción son "sé que estás bueno, pero mucho más estoy yo" y "me tienes en la calle buscando con quién llenar este vacío que se siente", esta última interpretada por el Manuel Turizo.

"Te espero y me desilusionas y así no funciona" y "pero no quieres cuando yo quiero" son otras dos frases que podrían ser dedicadas al exfutbolista, quien ha recibido varias dedicatorias por parte de Shakira.

Y si no has escuchado la canción, aquí te la dejamos