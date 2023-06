Nueva función de WhatsApp con la que puedes pasar mensajes de un teléfono a otro

-

Zuckerberg anuncia una nueva función de WhatsApp con la que podrás pasar las conversaciones a otro teléfono.

El portal WaBetaInfo compartió hoy la noticia de una nueva función en WhatsApp.

Mark Zuckerberg anunció sobre esta nueva actualización que estará disponible para Android y iOS. Algunos usuarios del programa Beta ya tenían esta función disponible, pero ahora que lo anunció a todo público, falta poco para que todos los usuarios puedan conocerla.

La función servirá más que todo al momento de comprar un nuevo teléfono y pasar la copia de seguridad del dispositivo anterior al recién adquirido.

Para hacerlo solo tienes que copiar el código QR con la cámara del nuevo dispositivo y esperar a que se traspase toda la información.

Algunas personas han comentado que esta es una función que la plataforma de mensajería le "robo" a Telegram, una de sus competencias, pero el portal hace la aclaración que a diferencia de WhatsApp, Telegram archiva las conversaciones en la nube, mientras que WhatsApp usa los chats cifrados de extremo a extremo.

Otro comentario que se hace es sobre la lentitud, pues un usuario compartió su experiencia en la que se tardó casi 2 horas en terminar el proceso.