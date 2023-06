Revelan nuevo audio sobre el caso de instructor de gimnasio desaparecido

-

Un nuevo audio referente al caso de desaparición del instructor de gimnasio de Zacapa ha vuelto a causar conmoción.

Soy502 tuvo acceso a un nuevo audio sobre el caso del instructor de gimnasio Josué Daniel Vargas Morales, quien fue reportado como desaparecido en Zacapa durante la noche del 29 de mayo.

Sin embargo, en esta ocasión se trata de un mensaje de voz de la madre del instructor, quien suplicó a las autoridades para que realicen su trabajo y logren dar con el paradero de su hijo.

En el mensaje de voz que fue compartido a Soy502 por una fuente que prefirió estar bajo anonimato por seguridad, la madre de Josué indicó que tanto el Ministerio Público (MP) con sede en Zacapa cuenta con la información suficiente para proceder con capturas contra los responsables de la desaparición del instructor de gimnasio de 19 años.

Asimismo, en el desgarrador audio indicó que su hijo hasta ya pudo haber sido asesinado, en ese sentido, exigió que se haga justicia por el caso y que las investigaciones avance a la brevedad.

"Quiero que las autoridades, Ministerio Público, DEIC, hagan una investigación que lleve a las capturas de las personas que desaparecieron a mi hijo, y hasta posiblemente me lo pudieron haber asesinado. Las autoridades tienen información, pero no entiendo por qué no hace nada", dijo en el audio la madre de Josué, quien desde hace 19 días busca intensamente a su hijo.

(Foto: redes sociales)

Sigue sin aparecer

Conmoción desató entre los pobladores de Zacapa la desaparición del instructor de gimnasio, Josué Daniel Vargas Morales.

A 19 días de haber sido reportado como desaparecido, las dudas sobre el caso sumergen a los familiares en la preocupación.

Justamente, el 29 de mayo, los familiares dejaron de tener noticias del joven de 19 años, razón por la que no tardaron en solicitar ayuda a los guatemaltecos para poderlo localizar sano y salvo.

Desde entonces, varios miembros de la familia de Josué han usado sus perfiles sociales para agotar recursos y difundir información sobre sus características y otros datos que ayuden a ubicarlo.

Tras varios días de angustia, también han publicado mensajes emotivos dedicados al instructor, quien es una persona muy conocida y querida en Zacapa.

Esto dice el MP

El MP confirmó a Soy502 que se ha iniciado una investigación sobre la desaparición de Josué Daniel Vargas Morales, tras ser reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con el ente investigador, el caso está a cargo de la Fiscalía de Distrito de Zacapa, quienes luego de localizar un vehículo quemado en el ingreso al basurero municipal ubicado en la Colonia Conevisa de ese departamento, procesaron la escena para individualizar al propietario del vehículo.

El hallazgo se registró el 29 de mayo, aproximadamente a las 21:50 horas. Sin embargo, el MP explicó que la denuncia de desaparición de Vargas Morales fue puesta hasta el 31 mayo.

Asimismo, el MP externó que han realizado las diligencias correspondientes tomando declaraciones testimoniales, entrevistas a testigos, extracción de pruebas de ADN a la progenitora del joven, para así cumplir con la finalidad de las solicitudes judiciales pertinentes y localizar a Vargas Morales.