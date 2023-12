¡Nuevo equipo! Nicholas Hagen jugará en el campeón de la MLS

-

El guardameta nacional estaba en la búsqueda de un nuevo club tras abandonar Israel.

Nicholas Hagen ya tiene nuevo equipo y es uno de los grandes.

Se trata del Colombus Crew, el último campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, el cuadro de la MLS anunció la incorporación del meta guatemalteco.

"El Columbus Crew fichó al portero Nicholas Hagen con un contrato para la temporada 2024 con opción hasta 2026", destacó el comunicado.

El jugador de 27 años se une al Crew como agente libre después de jugar recientemente en el Bnei Sakhnin FC de la Premier League israelí.

Hagen is here



The Crew have signed goalkeeper Nicholas Hagen to a contract for the 2024 season with option years through 2026.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/f1dybihxNv — The Crew (@ColumbusCrew) December 21, 2023

"Nicholas tiene una sólida experiencia de su estancia en el extranjero y con la Selección Nacional de Guatemala, lo que brinda profundidad adicional a nuestro ya fuerte grupo de porteros", dijo el presidente y gerente general de Columbus Crew, Tim Bezbatchenko.

"Tendremos una cantidad significativamente mayor de juegos el próximo año en múltiples competiciones, y es importante que sigamos agregando profundidad y competencia a nuestra plantilla", añadió.