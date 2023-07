El hallazgo en "El Mirador" que confirmaría la conexión de los mayas con otra cultura

-

Un nuevo hallazgo en la "Cuenca de El Mirador" ofrece importantes datos acerca de la relación de los mayas con otra cultura, mostrando la importancia del lugar en la época.

Arqueólogos de la Fundación FARES que trabajan en el área de aproximadamente 132 kilómetros cuadrados, encontraron vestigios de 400 asentamientos que datan del periodo preclásico, siglos antes de Cristo y recientemente hallaron un objeto que delató la conexión de los mayas con la cultura olmeca.

En la zona ubicada en la reserva de la Biósfera Maya se encontró una placa cerámica que data de 600 a 800 años A.C., con características similares a las de la cultura olmeca, que en ese tiempo predominaba en Campeche y Yucatán, esto muestra el importante poderío en esas ciudades recién halladas.

Pieza Olmeca hallada en El Mirador. (Foto: Fundación FARES USA)

"Los primeros ocupantes de las tierras bajas estaban mirando lo que estaban haciendo los olmecas y los olmecas estaban mirando lo que estaban haciendo los mayas", explicó el arqueólogo Richard Hansen, quien lidera las investigaciones.

Según el arqueólogo Carlos Morales Aguilar, quien también participa en el Proyecto Cuenca El Mirador, "ellos ya tenían una planeación urbana bastante compleja y tenían solucionado todo su sistema de la subsistencia", ya que el área contaba con una población cercana a 200 mil habitantes conectados por vastas calzadas, importantes urbes y un sistema de gestión de aguas que permitió la subsistencia en las zonas bajas del bosque tropical.

"Solo hay cinco civilizaciones a nivel mundial llamadas 'civilización fundadora', esta es una civilización que forma su escritura, que puede escribir y grabar us historia: los chinos, los del Valle del Indo, Mesopotamia, los egipcios y los mesoamericanos mayas, los preclásicos ya eran recolectores y cazadores, ¿quien hubiera dicho que tenían pirámides de 80 metros de alto? ¡nadie!, el Mirador fue antes de Roma, en su apogeo es posible que fuera la capital más grande del mundo, 132 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental", dijo Hansen a Reuters.

Súper Calzada encontrada en El Mirador. (Foto: Fundación FARES USA)

Importante hallazgo

A inicio del 2023, el equipo de arqueólogos y especialistas de Fundación FARES reveló la ubicación de 177 kilómetros de "súper carreteras" que conectaban las grandes ciudades mayas ocultas bajo la selva de Petén.

Para este importante descubrimiento se utilizó el dispositivo LiDAR (Light Detection and Ranging por sus siglas en inglés) que sacó a luz una inmensa calzada de piedra caliza que conecta con las ciudades mayas en la Cuenca Kárstica Mirador-Calakmul (CKMC o MCKB), ubicada entre el norte de Guatemala y el sur de Campeche México, en una extensa área contigua al centro y sur de las Tierras Bajas Mayas.

Este análisis mostró 417 ciudades, pueblos y aldeas que datan de siglos antes de las grandes ciudades Mayas del período Clásico y un relevante sistema de calzadas intersitio (externas, regionales), construidas siglos antes de la época de Cristo

La calzada unía las ciudades en una compleja red de caminos elevados que abarcaba 177 kilómetros de caminos preclásicos, conocidos como sacbeob, o "caminos blancos", que miden 40 metros de ancho y de 2 a 5 metros de alto, formando el "primer sistema de autopistas" o "súper carreteras" del mundo, según los investigadores.

Con información de Fundación FARES USA.