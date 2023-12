¡De nuevo juntos! Luis Suárez volverá a jugar con Lionel Messi

-

La dupla volverá a estar junta tras su partida del FC Barcelona.

Luis Suárez se reencontrará con su amigo Lionel Messi en la temporada 2024 de la liga norteamericana (MLS), luego de que el Inter Miami anunciara oficialmente que contrató al atacante de 36 años este viernes.

Messi y Suárez compartieron delantera en el Barcelona entre 2014 y 2020 y junto a Neymar, que se marchó al PSG en julio de 2017, formaron la recordada MSN una de las mejores delanteras de la historia del fútbol.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

"Estamos felices de darle la bienvenida a nuestro club al delantero de clase mundial Luis Suárez... que viene de una gran temporada en el fútbol de Brasil. Será un jugador clave en nuestro plante", dijo uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas al anunciar la llegada del 'Pistolero', máximo goleador histórico de la selección uruguaya (68 tantos) y tercero del Barcelona, con 198 tantos.