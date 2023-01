Obligan a empleados del Gobierno a acudir al informe de Giammattei en Zacapa

El presidente Alejandro Giammattei presentará su tercer informe de Gobierno este sábado 14 de enero y muchos empleados están siendo obligados a escucharlo.

A través de una circular, se les informó a empleados del Área de Salud de Zacapa, que debían asistir a escuchar el informe de Gobierno que el presidente Alejandro Giammattei presentará en ese departamento el sábado 14 de enero.

En el documento, firmado por el director del Área de Salud, José Dolores Marín, se indicó que el requerimiento se hizo "por instrucciones de Gobernación Departamental de Zacapa" y que se "requiere la presencia" de los trabajadores "por contrato y renglones 011 y 022 de cada uno de los servicios de salud".

Además, se indicó que se estaría "tomando asistencia institucional" y que "es responsabilidad de cada Coordinador Municipal de Salud la asistencia del personal bajo su cargo".

La noticia fue tomada con molestia por parte de los empleados, hecho que lo evidenció el Sindicato de Trabajadores de la Salud de ese departamento, quienes a través de sus redes sociales denunciaron el requerimiento que se realizó y amenazaron con denunciar al Director del Área de Salud, si se toman represalias contra las personas que no acudan al evento.

"Al estilo de las dictaduras de los 70 as y 80 as, el director del Área de Salud de Zacapa, amenaza a los trabajadores si no asisten a un evento de gobierno... Ningún trabajador está obligado a asistir...", manifestaron en sus redes sociales.

Marín Hernández, confirmó a Soy502 que elaboró la circular pero "se hizo por instrucción de Gobernación Departamental de Zacapa", quienes "realizaron una reunión donde nos indicaron a todos los directores de todas las instituciones de Gobierno en el departamento que debíamos pedirle a los empleados que acudan a la entrega del informe", detalló.

"No veo cuál es el problema. Somos empleados del Gobierno, pero aquí todo lo ven con tinte político", manifestó el Director del Área de Salud de Zacapa, quien además, indicó que la asistencia no era obligatoria y que la asistencia sería "institucional, no personal".

Sin embargo, reconoció que se vio obligado a dar marcha atrás y a dejar sin efecto la Circular-S No. 002. "No sé cómo les está yendo a las otras instituciones, pero nosotros optamos por revertir la convocatoria y el que quiera ir que vaya", manifestó.

Soy502 trató de consultar a Gobernación Departamental del Zacapa, pero no respondieron las llamadas al teléfono institucional.

En tanto, el Secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, aseguró: "El gobierno de Guatemala no ha girado instrucciones para obligar a los colaboradores de ninguna dependencia a asistir a la presentación del informe general de la República. Tal como se ha reiterado en medios de comunicación, la invitación es abierta a toda la población y se tendrá acceso al mismo por medio de redes sociales, cadena nacional y en el sitio".

Informe presidencial

Para este sábado 14 de enero se prevé que el presidente Giammattei presente su tercer informe de los logros de Gobierno, para lo cual se convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso, sin embargo, hasta ahora se desconoce si el mandatario acudirá a la misma o sólo enviará el documento por escrito.

En presidencia tampoco se ha confirmado dónde se hará la entrega del informe, aunque en la circular emitida por el Área de Salud de Zacapa se informó que se contaría con la presencia de Giammattei en el Teatro al aire libre de la cabecera departamental, hecho que, según Marín Hernández, también se los confirmó Gobernación Departamental.