La obra turca inspirada en el volcán de Fuego de Guatemala

Una ilustradora turca realizó una obra a partir de una fotografía hecha por el guatemalteco David Rojas y el resultado fue sorprendente.

La artista llamada Ipar en su cuenta de Twitter hizo un retrato a partir de la fumarola expulsada por el volcán durante la noche.

En ella se aprecia el rostro de una mujer con un "hiyab", velo que cubre la cabeza y se usa en algunos países donde se practica el islam. El parecido es impresionante.

David Rojas compartió la historia de cómo llegó este arte a sus manos mostrando las dos imágenes:

"Una señorita desde Turquía me envió esta muestra de pintura de una de mis fotos del volcán de fuego. Bonita representación e imaginación".

Desde su cuanta @Ipardraws ella respondió: "¡Hola!, soy yo, soy la señorita desde Turquía".

La pintura sorprendió a los internautas.

ASÍ LUCE:

Oh hello, that's me, I'm the señorita desde Turquía https://t.co/yb95GfBpzm — ipar (@ipardraws) December 10, 2021

Foto: David Rojas, Ilustración: Ipar.