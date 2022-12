La OMS hace un llamado de atención a China por brote masivo de Covid-19

La OMS se reunió con dirigentes para tratar la situación del covid-19 y pedir intercambio de datos ante la nueva ola de contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunió este viernes con dirigentes chinos para tratar la situación del covid-19 y pedir transparencia en el intercambio de datos sobre la nueva ola de contagios en el gigante asiático.

"Una reunión de alto nivel tuvo lugar el 30 de diciembre entre la OMS y China sobre la actual ola de casos", indicó esta agencia de la ONU en un comunicado.

"La OMS pidió un intercambio constante y en tiempo real de los datos epidemiológicos, así como de los datos de vacunación, especialmente de la población vulnerable y de más de 60 años", añadió.

Criticas por falta de información

Este encuentro tuvo lugar después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticara la falta de información proporcionada por parte de las autoridades chinas.

Según la OMS, responsables de la Comisión de Salud china, con unas funciones parecidas a las de un ministerio, les aportaron datos sobre la estrategia para controlar y frenar la propagación del virus e incentivar la vacunación en el país.

La agencia de la ONU "recordó la importancia de la vacunación y de los inmunizantes que protegen de las formas graves y de la muerte a la población vulnerable".

También "pidió a China que refuerce el control de la secuenciación del virus".

Hospitals in China are being overwhelmed with patients after the government abruptly reversed its stringent "zero Covid" measures. The New York Times examined videos that captured the growing crisis. https://t.co/r47G7nCTxR pic.twitter.com/XOrIKy1u3L — The New York Times (@nytimes) December 28, 2022

El encuentro se produjo el mismo día en que Francia, Reino Unido, España, Israel y Corea del Sur anunciaron que exigirán test covid-19, con un resultado negativo, a todos los viajeros procedentes de China.

Estos países temen que la amplia circulación del virus en el gigante asiático favorezca la aparición de nuevas variantes.