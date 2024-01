¿Operativos por extraterrestes? La polémica por allanamientos policiales en EE. UU.

-

Usuarios en redes sociales aseguran haber visto extraterrestres en un centro comercial de Miami, Florida.

Durante la noche del viernes 5 de enero, se volvió tendencia en redes sociales el avistamiento de extraterrestres en el centro comercial Miami Mall, ubicado en el estado de Florida.

De acuerdo con los internautas, los "extraterrestres" presentes en Miami medían aproximadamente tres metros, lo que generó pánico en las personas que se encontraban dentro del centro comercial.

MORE: Video from Miami mall shows “8 to 10ft tall shadow aliens or beings” walking near the steps.



Doesn’t look like aliens

I didn't see anything someone explain whats happening in #MiamiMall or is it really #Aliens



pic.twitter.com/xYTjVlau16 — MH Chronicle (@MHNewsDaily) January 6, 2024

Además de la grabación del ser vivo ajeno a la tierra, se viralizó un video de las personas que se encontraban en el 'Mall', escapando y corriendo lo más rápido que podían, como si estuvieran en peligro.

Posteriormente, los ciudadanos de Miami reportaron una presencia inusual de vehículos policiales cerca del centro comercial, y se especulaba que si necesitaban a tantos policías, "era por algo grande".

Aliens have attacked at the Miami mall pic.twitter.com/Rr8NprZffl — ❤️‍ (@dyingdoom) January 6, 2024

Sin embargo, el Departamento de Policía de Miami informó que los agentes llegaron al centro comercial porque un grupo de "unos 50 adolescentes" causó disturbios al encender fuegos artificiales.

Cuatro jóvenes acabaron detenidos por provocar el pánico en las personas que se encontraban dentro del centro comercial, ya que estas pensaron que estaba teniendo lugar un tiroteo en el "Mall".

Oiga, ¿Finalmente alguien sabe qué fue lo que pasó en Miami? pic.twitter.com/mapN84aS0L — AntiSantos (@JuampaSantos) January 6, 2024

Por esa razón, la policía tuvo que acudir para controlar a las personas "enloquecidas" y también porque "los jóvenes se negaban a salir", ocasionando que algunos negocios cerraran temporalmente.