¡Orgullo ser sololatecos! Guatemaltecos comparten sus vacaciones en NY

Un grupo de guatemaltecos se hizo viral al compartir sus vacaciones a Nueva York orgullosos de ser de Sololá.

A través de Tik Tok Ángel Hom mostró videos de su viaje con los suyos por la Gran Manzana con vistas espectaculares y el frío de la época.

"Navidad en familia en Nueva York ¡orgullosos de ser Sololatecos!", escribió mientras mostró las tomas de hermosos momentos.

Los internautas reaccionaron al clip y muchos guatemaltecos que viven fuera del país se llenaron de nostalgia al ver portar la indumentaria maya de su región.

Hom también compartió su viaje a Los Ángeles, California como parte de la asociación "Nicté-ha protectores del lago", donde promovieron los textiles guatemaltecos y otras actividades en pro de Atitlán.

"Sueños logrados de muchos que desean llevar a sus padres allá, me siento emocionado", "me da sentimiento", "arriba Sololá", "pronto mi familia y yo visitaremos Nueva York en el nombre de Jesús", "yo también quiero vivir eses sueño", "qué lujo llevando nuestra cultura", "me encantó", "algún día estaré con mi familia, amén" y "gracias por compartir", fueron algunos comentarios.

@angel_hom_p Navidad en familia en Nueva York. Orgullosos de ser Sololatecos. ♬ sonido original - Angel Hom

@angel_hom_p Casa de Toreto en los Angeles, Rápidos y Furiosos 1. ♬ Bandoleros - Don Omar