Pelé: ¿Cuál fue el origen de su apodo y por qué no le gustaba que lo llamaran así?

El futbolista brasileño tuvo dos apodos: "Pelé" y "O Rei", al principio no le gustaba, pero después se acostumbró.

Fue bautizado con el nombre de Edson Arantes do Nascimento, en honor al inventor Thomar Edison, pero a nivel mundial se le conoce como "Pelé", sin embargo no fue su único apodo y, al principio, no le gustaba que le llamaran de esa forma.

Pelé falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años, luego de batallar contra un cáncer. El mundo del fútbol se ha rendido en homenajes para despedir a una leyenda.

El origen del apodo

Poco se sabe en realidad del origen del sobrenombre, pero su tío Jorge ha dicho en varias entrevista que cuando Edson era niño, lo ponía a jugar como portero para que no tuviera tanta ventaja sobre su rival, ya que él dominaba su posición de delantero.

Sus movimientos eran extraordinarios, muchos de los cuales eran similares a los del portero brasileño Bilé, quien juntaba junto al padre de Edson en la Selección Nacional de Brasil; así que sus amigos comenzaron a llamarle Bilé, pero poco a poco el apodo evolucionó hasta que llegó a convertirse en "Pelé".

Una segunda versión no es tan alejada de la que cuenta Jorge y también se remonta a su niñez, cuando Edson jugaba en el barrio, en las favelas, y cada vez que anotaba un gol salía gritando "Soy Pilé, soy Pilé", como referencia a Bilé.

Fanáticos lloran la muerte de Pelé a sus 82 años. (Foto: AFP)

Otro de los sobrenombres como lo conocían era "O Rei", el cual obtuvo después de ganar el Mundial de 1958 y se lo otorgó la revista francesa Paris Match, quien lo llamó como "Rey Pelé".

¿Por qué no le gustaba?

Pese a que "El Rey" era más conocido como Pelé, que por su nombre de pila, a él no le gustaba su sobrenombre, pero con el tiempo tuvo que aceptarlo y se acostumbró, aunque tenía un secreto que confesó en una de las tantas entrevistas que otorgó a los medios de comunicación.

"Con los años he aprendido a vivir con dos personas en mi corazón: uno es Edson, que se divierte con sus familiares y amigos; el otro es el futbolista Pelé", manifestó.