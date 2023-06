El guatemalteco Oscar Isaac le presta su voz al “Spider-Man 2099”

-

El guatemalteco Oscar Isaac vuelve a la pantalla grande para darle voz al personaje de "Spider-Man 2099".

Spider-Man 2099 está haciendo un emocionante salto a la pantalla grande en la próxima película de Sony Pictures Animation. Prueba de ello será la participación de Oscar Isaac, quien le da la voz al enigmático personaje rojo.

En 1992, como parte de la iniciativa editorial 2099 de Marvel, nació "Spider-Man 2099". Este intrigante personaje, creado por Peter David y Rich Leonardi, cobrará vida en la gran pantalla con la poderosa voz de Oscar Isaac.

La línea de cómics 2099 de Marvel presentó una fascinante visión de un futuro distante, reinventando a varios personajes emblemáticos, y Spider-Man 2099 se convirtió en el protagonista indiscutible de esta aventura.

La idea principal de "Spider-Man 2099" se enfocó principalmente en su lucha contra la corrupta organización Alchemax, la misma para la cual Miguel O'Hara trabajaba antes de convertirse en Spider-Man.

En sus aventuras, Miguel cuenta con el apoyo de Lyla, una asistente holográfica y una inteligencia artificial creada por Xina Kwan, la antigua novia de Miguel. Juntos, enfrentan desafíos y combaten las injusticias que amenazan a la sociedad futurista en la que viven.

(Foto: Sensacine)

Conoce más de Oscar Isaac

Oscar Isaac hizo una parodia acerca de su verdadero nombre y sus raíces latinas en el famoso show de comedia Saturday Night Live.

"Le dije a Hollywood: puedes elegir dos de estos nombres, ¿adivinen por cuál se decidieron?, los que suenan más anglosajones, soy mitad guatemalteco, mitad cubano, los directores de casting le llaman 'étnicamente ambiguo'..." dijo a manera de broma.

Oscar afirmó su emoción por ser el anfitrión en el programa que suele llamar a los artistas y músicos del momento para participar en divertidas puestas en escena, este es uno de los más vistos en la televisión estadounidense.

"Es mi primera vez en el show, de hecho me pidieron que lo presentara en 2015 pero les dije: 'no puedo, voy a esperar a que pase la pandemia y ellos me preguntaron '¿qué pandemia?", volvió a bromear mientras conversaba con el público.

Acerca de su nombre dijo: "Mi nombre es Oscar Isaac pero mi nombre completo es Oscar Isaac Hernández Estrada".