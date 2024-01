¡Otra vez sin curul! Resolución de la CC afecta a Julio Héctor Estrada

-

Tras la reciente resolución de la CC, el Legislativo se quedaría con 159 diputados otra vez.

EN CONTEXTO: CC ordena repetir elección de la Junta Directiva del Congreso

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este miércoles un amparo y ordenó al Congreso de la República repetir la elección de Junta Directiva que se llevó a cabo el pasado 14 de enero.

Así, deja sin efecto y fuera del cargo a Samuel Pérez, como presidente de ese organismo, así como a otros tres legisladores que fueron designados como vicepresidentes y cinco más a quienes se les eligió como secretarios.

Empero, eso no es todo; en su resolución, la CC también dejó sin vigencia el Acuerdo 5-2024, que modificó las últimas disposiciones de la IX Legislatura. Este Acuerdo dejaba a diputados de Semilla y de la UNE como independientes y que Julio Héctor Estrada, de Cabal, no podía asumir como diputado, debido a que la Contraloría General de Cuentas no le otorgó el finiquito de este año.

Se trata de un documento, que no aparece en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Legislativo como requisito para asumir el cargo, pero que fue solicitado por las anteriores autoridades del parlamento.

De esta cuenta, Estrada, quien fungió como ministro de Finanzas en el gobierno de Jimmy Morales, se quedaría sin curul.

Cabe recordar que él fue el último en ser juramentado el pasado 14 de enero, precisamente porque el pleno votó a favor del Acuerdo 5-2024. Como la CC dejó sin vigencia la norma, no podría formar parte del Congreso.

Hasta ahora, el exministro no se ha pronunciado ni ha respondido las llamadas que Soy502 le ha hecho para conocer su postura.