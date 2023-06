¿La "diosa" del golf deja el deporte para entretener a los adultos?

-

Paige Spiranac, la golfista profesional, hizo un anuncio en redes sociales sobre un inesperado cambio en su carrera.

Paige Spiranac es conocida por ser una creadora de contenido y golfista. En Internet se le conoce como "la diosa del golf".

Hace unos días, la modelo hizo un anuncio en sus redes sociales con la leyenda: "Se han estado preguntando por años... ¿soy una stripper o una golfista? Hoy lo descubriremos."

Acompañó la publicación con 3 fotografías en las que se le miraba con un conjunto, dejando claro que escogía una vida de bailarina de club nocturno, cuenta La Razón.

En un video titulado "Actualización de vida: Mi nuevo capítulo", Paige contó más sobre este nuevo trabajo.

“ Estoy emocionada por esta oportunidad. Realmente no estoy preparada para hacer esto; no puedo bailar, no tengo fuerza en la parte superior del cuerpo. Veremos cómo va, pero si los seguidores y la gente piensan que puedo hacerlo, entonces creo que puedo hacerlo. ”

También dijo que se cambiará el nombre a "Sandy Mounds".

Al finalizar el video se confirma que todo fue una campaña con LaGolf, y también una respuesta a los comentarios hacia su capacidad como golfista, que solo practicó de manera profesional en el 2016, cuenta Récord.

En una entrevista que dio para New York Post, dijo que "ya no le importa lo que la gente piensa de ella", porque sin importar qué, las personas no la toman en serio.

Actualmente tiene 3.7 millones de seguidores en Instagram y también cuenta con una página de contenido exclusivo llamado "OnlyPaige", en donde sube fotografías suyas, videos donde enseña a jugar, entre otras.

"Lo que quiero hacer desde hace mucho son diferentes tipos de contenido, de buen contenido, definitivamente instrucciones de golf, y simplemente tener un lugar donde pueda publicar cualquier cosa que yo quiera". comentó en esa entrevista.