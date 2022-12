Las palabras de Bad Bunny: "Vamos a ver si es verdad que en Guatemala tienen..."

El esperado concierto de Bad Bunny causó furor y algunos de sus mensajes fueron captados por los asistentes.

El famoso y controversial cantante expresó en varias ocasiones mensajes para su público guatemalteco, para que gozara de todo lo que tenía preparado.

Para que se sintieran a gusto en el "World's hottest tour", Benito dijo:

"Están prendidos ¿sí o no?, ya ustedes dieron la orden, ya ustedes dijeron que quieren perreo toda la noche, vamos a ver si es verdad que en Guatemala tienen energía suficiente para eso, para perrear toda la noche con nosotros ¿estamos ready? hace un poco de frío digo yo, no sé, acá arriba hace frío, so va a ser el trabajo de ustedes darnos calor a nosotros ¿ok?, yo quiero ponerlos a prueba, a ver si tienen la energía suficiente, quiero que ustedes imaginen que estamos en la playa ahora mismo, que este party es en la playa", dijo al iniciar el tema "Moscow Mule".

El "Conejo Malo" se presentó el 1 de diciembre en Explanada Cayalá.

MIRA EL VIDEO DE SU MENSAJE: