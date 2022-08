Las cuatro palabras que "no" debes decir durante un vuelo

Una aeromoza argentina dijo las cuatro palabras que tanto viajeros como tripulación tienen prohibido decir durante un vuelo o en el aeropuerto.

OTRAS NOTICIAS: Así se desplomó un helicóptero en Panamá

A través de su cuenta de Tik Tok @barbieac.ok, empleada de la industria aérea, cuenta experiencias y curiosidades que se viven en el día a día durante los viajes.

Entre su contenido Barbie Bac reveló determinadas reglas que todo pasajero debe seguir antes, durante y después en el avión, para seguridad de todos.

Las palabras vetadas durante un viaje son: emergencia, fuego, terrorista y bomba, estas podrían provocar que la mayoría de pasajeros entren en pánico.

“Por eso, usamos códigos especiales y es obligatorio conocerlos”, contó la asistente de vuelo.

No solo los viajeros tienen ciertas restricciones, los trabajadores también tienen reglas que deben seguir como no recibir propinas, no hablar en voz alta entre ellos, masticar chicle, correr, usar auriculares, ver películas, leer o tener tatuajes visibles.

Esta es la forma en la que la mujer cuenta sus anécdotas:

#sobrecargo ♬ I'm A Believer (From "Shrek") - LA Band @barbiebac.ok No se hagan los vivxs #azafata