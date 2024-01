¡Pánico en el aire! Ventana de avión explota en pleno vuelo

-

En video quedó captado el aterrador momento en el que una ventana de un avión explotó en pleno vuelo.

Un vuelo de Alaska Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón, Estados Unidos, a pocos minutos de haber despegado.

Todo ocurrió la noche del viernes 5 de enero, luego de que una sección del fuselaje se despegó en pleno vuelo.

El momento quedó captado en video y se pudo evidenciar que los pasajeros entraron en pánico; sin embargo, recibieron asistencia inmediata del personal. Según las reveladoras imágenes, un agujero se formó a un costado del avión tras la explosión de dicha sección.

Pasajeros y tripulación a salvo

La aerolínea indicó que fue el vuelo 1282 el que se vio afectado y este se dirigía de Ontario, California, y salió de Portland.

En la aeronave viajaban 171 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, desembarcando todos sanos y salvos.

Mira aquí el video:

Scary stuff.@AlaskaAir @Boeing 737-MAX plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blown out in mid-air.



Many phones said to have been sucked out of the window.



ps : hope what they say in aviation safety - happens in threes - does not happen this time.



✈️ pic.twitter.com/XahO6784yV — Tarun Shukla (@shukla_tarun) January 6, 2024

Pronunciamiento oficial

"Mi corazón está con aquellos que estaban en este vuelo; lamento mucho lo que vivieron. Estoy muy agradecido por la respuesta de nuestros pilotos y asistentes de vuelo. Tenemos equipos en tierra en Portland ayudando a los pasajeros y estamos trabajando para apoyar a los huéspedes que viajarán en los próximos días", dijo el director ejecutivo de Alaska, Ben Minicucci, en un comunicado .

El director ejecutivo de Alaska Airlines indicó que ya se está trabajando con Boeing, el fabricante de aviones, esto para poder tener una respuesta y comprender sobre el incidente ocurrido.