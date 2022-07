Papa Francisco aclara rumores sobre su posible renuncia

Papa Francisco aclara los rumores sobre su supuesta renuncia por su estado de salud.

EN CONTEXTO: Crecen las especulaciones sobre la renuncia del papa Francisco

Tras una serie de fuertes especulaciones sobre una posible dimisión del Papa Francisco, el pontífice se pronunció sobre el tema en una reciente entrevista.

Fue para el medio "Reuters" que el Papa desmintió los rumores de su renuncia, y aclaró que "nunca le pasó por la cabeza".

El Papa Francisco ha sufrido quebrantos de salud en los últimos meses. (Foto: Infobae)

En la entrevista publicada el pasado lunes, Francisco dio a conocer que por ahora no dejará su cargo.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo (su trabajo). Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia", expresó.

El papa explicó que había sufrido una "pequeña fractura" en la rodilla cuando dio un paso mientras un ligamento estaba inflamado.

También tomó con humor los rumores sobre padecer cáncer. "Los médicos no me dijeron nada al respecto”, dijo.

Además, detalló que por su mismo problema de rodilla los médicos le recomendaron que evitara su viaje a dos países africanos, el cual estaba programado para realizarse del 2 a 7 de julio.

La exclusiva se realizó el sábado por la tarde en la residencia del Vaticano.