¿Qué pasará con las Elecciones tras el caso presentado por el MP? Esto dicen partidos

Partidos políticos han reaccionado ante el caso presentado por el Ministerio Público.

EN CONTEXTO: MP señala que hubo alteración de resultados electorales

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó un nuevo caso en el que aseguran que los resultados de las Elecciones Generales fueron alterados y que a su criterio deben anularse. No solo buscan anular la elección presidencial, sino todo el proceso, esto también dejaría en el aire, en caso prospere, diputaciones y alcaldías.

Ante esto, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que no se pueden repetir las elecciones y que los resultados ya fueron oficializados para que las autoridades electas asuman en enero de 2024.

Varios partidos políticos se han pronunciado, solicitando el respeto a los resultados.

"Como partido Viva rechazamos esta maniobra que está haciendo el MP, esto es solo el inicio tiene que ir a las altas cortes, esperamos que esto no proceda. Pero, el simple hecho de presentarlo es un golpe duro a nuestra democracia y a nuestro sistema republicano, no compartimos, vamos a defender cada voto de VIVA. Es una maniobra de una clase política que no acepta que fue rechaza en las urnas", dijo Armando Castillo, excandidato presidencial del partido Viva.

Rechazamos el intento de anular las elecciones, aunque este es solo el inicio de esta burda maniobra que debe ser conocido por las altas cortes, el solo hecho de presentarlo ya es un duro golpe a la democracia. #GolpeDeEstado #democraciaenpeligro #guatemala — Armando Castillo (@armandocastGT) December 8, 2023

El excandidato presidencial de Comunidad Elefante también se pronunció.

"Al día de hoy la Elección goza de presunción de inocencia y por lo tanto los resultados oficializados deben prevalecer. El Ministerio Público presentó una investigación de los hechos que deben resolverse en los juzgados correspondientes y lo que esperamos es que dw manera institucional prevalezca el estado de derecho", aseguró Hugo Peña.

Mientras el excandidato presidencial del Partido Cabal, Edmond Mulet dijo que había advertido que querían "bajarse" las Elecciones. Agregó que el caso era una hipótesis del MP, pero que también se debe investigar quién está detrás de todo esto. Finalizó diciendo que las autoridades electas deben tomar posesión.

La Nación merece una transición pic.twitter.com/v1D56Io9h4 — Edmond Mulet (@Edmondmulet) December 8, 2023

El partido Valor se pronunció a través de un breve comunicado.

"Estamos firmemente comprometidos con el Estado de Derecho, con el Orden Constitucional y con los valores republicanos que nos orientan. Es esencial que esos principios prevalezcan en estos momentos trascendentales", manifestaron.

Soy502 también consultó la postura de los otros partidos que compitieron en las Elecciones Generales. Al cierre de la nota no se habían pronunciado.