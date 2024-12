La pelea que se desató entre Eugenio Derbez y Selena Gomez

-

El actor mexicano considera "indefinible" la actuación que entregó Selena Gomez en la película "Emilia Pérez".

En una reciente entrevista a la que asistió Eugenio Derbez con la youtuber Gaby Meza compartieron comentarios sobre la actuación de Selena Gomez en la estrenada película: En busca de Emilia Pérez.

En esta, subrayaron a Selena como una actriz indefinible y con un acento poco convencedor para una película latina-mexicana. Diversos usuarios de las redes sociales no perdieron tiempo en hacer viral la crítica cinematográfica que hizo Eugenio sobre la cantante.

El comentario de Eugenio que prendió las redes sociales fue: "Selena es indefinible. Yo estaba con gente con quienes nos volteamos a ver cada vez que tenía una escena, a decir: wow, ¿qué es esto?".

Incluso Gaby Meza no se quedó atrás y añadió: "¿Por qué la gente no se está riendo?, creo que lo que pasa con Selena Gomez, a pesar que tiene muchos fans y ya sabemos que le van a defender, es una actriz talentosa, tiene una nominación a Emmy, pero el español no es su idioma principal, ni secundario, ni quinto y por eso yo siento que ella no sabe lo que esta diciendo en la película".

"Una actuación incomoda"

Fue la frase que encendió a los fans de Selena, ya que fue el debate principal en el podcast: revelar las imperfecciones y los errores que cometía la cantante. Incluso afirmaron que a algunos directores de cine, cantantes y demás actores les da miedo hablar mal de Selena Gomez.

Después de la polémica entrevista, se difundió el comentario de Selena donde le responde a Eugenio:

"Entiendo tus argumentos, lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película".

Luego de la respuesta que brindo Selena, Eugenio Derbez se disculpó con la cantante y aclaró que sus palabras no fueron las correctas; afirmó que como latinos deben apoyarse el uno al otro.

