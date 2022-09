¡Pelea a gritos! Revelan imágenes de fuerte discusión entre Shakira y Piqué

Una discusión a gritos entre Shakira y Piqué fue captada en unas fotografías que se han filtrado en internet en los últimos tiempos.

El portal de noticias Terra publicó unas imágenes en las que se ve a la expareja en plena discusión en la proa de un yate, situación en la que es evidente un clima de tensión. Según el medio, se trataría de un paseo que realizaron Shakira y Piqué en el verano del año pasado.

La situación es incómoda, ya que en las fotografías la pelea tuvo lugar con los hijos presentes, quienes tenían sus miradas hacia otro lado y al suelo.

Una de las fotografías capta a Shakira señalando a Piqué con un dedo, lo que podría ser un reclamo por la expresión que se aprecia en el rostro del futbolista.

Aunque el medio citado no revela el contexto, se puede captar el clima desagradable del momento. Según el análisis de Terra, Shakira estaría molesta porque Piqué no cumplió con el pacto que tenían de no mostrarse de inmediato con otras personas al exhibirse con Clara Chía Martí, quien se supone es su nueva pareja.

Shakira y Piqué pelando frente a sus hijos. (Foto: Terra)

La pelea de la expareja en un yate hace aproximadamente más de un año. (Foto: Terra)

* Con información de Caras y Terra