La película nominada a los Oscar 2023 en la que actúan dos guatemaltecas

"Black Panther: Wakanda Forever" está nominada en cinco categorías para la próxima edición de los Oscar.

La mañana de este martes 24 de enero, la Academia de Cine dio a conocer las nominaciones para los Oscar 2023, y Marvel Studios arrasó al recibir cinco de ellas.

Se trata de "Black Panther: Wakanda Forever", cinta en la que actúan dos guatemaltecas: María Mercedes Coroy y María Telón.

La película fue nominada en las siguientes categorías:

Black Panther: Wakanda Forever recibió cinco nominaciones. (Foto: Above the line)

Mejor maquillaje y peluquería

Mejores efectos visuales

Mejor canción original

Mejor diseño de vestuario

Mejor actriz de reparto (Angela Bassett)

Cabe destacar que ambas actrices guatemaltecas debutaron en el universo Marvel con este proyecto.

Además, es la primera nominación a un actor o actriz en la trayectoria cinematográfica de Marvel.