¡De película! La impresionante nevada en Chicago

Surgen impactantes imágenes sobre el frío extremo que se vive en Chicago, Estados Unidos.

En los últimos días, la ciudad de Chicago en Estados Unidos, ha experimentado un frío extremo que ha llegado a niveles que no se habían visto desde el año 2019.

Foto: Jorge Muñoz

De acuerdo con los meteorólogos de NBC 5 Storm Team, en estos días la ciudad ha atravesado temperaturas heladas con sensación térmica de entre 15 y 30 grados bajo cero.

Ante ello, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señala la llegada de una ola de frío extremo al estado de Chicago que podría dejar temperaturas bajo cero.

Debido a las grandes heladas que azotan esta ciudad, se ha viralizado a través de redes sociales un peculiar fenómeno que muestra al mar expulsar humo como resultado del frío extremo.

Chicago looks like it's a scene from The Day After Tomorrow pic.twitter.com/Q8MeX0XpNC — Great Wall of Internet (@GreatWallNet) January 15, 2024

Chicago -30 wind child conditions has created SEA SMOKE: a type of fog that forms when very cold air moves over warmer water. It looks like steam rising from the water surface. Sea smoke is more common in polar regions or during winter.



Chicago, IL

mstott26/TK pic.twitter.com/UP9pyIeoyP — Chicago Natural (@chicago_natural) January 15, 2024

Esta niebla es conocida como "humo marino", que a pesar de no ser habitual en los climas templados, suele aparecer en regiones como la Antártida o el Ártico.