¿Perdido en la Usac? Conductor invade área prohibida del campus y se vuelve viral

El conductor invadió una zona exclusiva de uso peatonal.

En redes sociales ha circulado el metraje de un vehículo particular que circuló sin permiso en la plaza de los mártires en la Usac.

Al consultar con la Universidad, el departamento de Seguridad Vehicular y de Tránsito explicó que la zona es de uso exclusivo para peatones y que, incluso, la ruta en la que se dirige el vehículo es un área con guías para personas con discapacidad visual.

Si no conocen la USAC pregunten pic.twitter.com/eKZgLjTGDS — carlos castro (@castrocarlos29) February 1, 2024

Además de esto, el departamento detalló que la persona fue identificada y retirada del lugar.

"Les solicitamos a todas las personas que visitan el campus central respetar los accesos peatonales y hacer buen uso del periférico universitario", compartió el departamento. También hacen el recordatorio de que los vehículos externos que no pertenezcan a la comunidad sancarlista serán retirados con grúa.

También envían un mensaje a los estudiantes: "Les informamos que pueden reportar este tipo de acciones en las redes sociales oficiales para tomar las medidas pertinentes".

Reacción en redes

El video fue compartido por un usuario en X que escribió en su publicación: "Si no conocen la USAC pregunten".

El metraje ha sido compartido por varios usuarios que consideran el video muy cómico, y algunos que mencionan que les hubiera pasado lo mismo.

"Fijo me hubiera pasado", "Me ando riendo demasiado" y "Quería estacionarse más cerca de su clase para no caminar mucho", son algunos de los comentarios que se leen.