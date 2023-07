¿Pudo haber victoria? Periodista de ESPN analiza partido de Guatemala

-

El periodista de ESPN, José del Valle, fija su postura sobre el desempeño de la selección guatemalteca hasta ahora.

La selección de Guatemala mantiene el invicto hasta el momento y se jugará la clasificación a Cuartos de Final de la Copa Oro 2023 ante Guadalupe el próximo martes en Nueva Jersey.

Guatemala llegó a cuatro puntos en el Grupo D de la Copa Oro 2023 tras el empate sin goles ante Canadá, y se posicionó en el segundo lugar del grupo, solo por detrás de Guadalupe.

Guadalupe toma el liderato de la clasificación por el diferencial de goles. Los caribeños mantienen una diferencia de +3 goles a favor, mientras que Guatemala por su parte, solo tiene +1 gol a favor.

Previo a la tercera y última jornada del grupo D, el periodista y analista deportivo de ESPN, José del Valle, compartió su opinión en redes sociales.

Sólido primer tiempo de Guatemala .



El equipo muy ordenado, la presión colectiva es muy buena y generó un par de llegadas de peligro.



Canadá tuvo una muy clara. — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) July 2, 2023

Del Valle alabó el orden de la selección guatemalteca, y menciona que una de las características positivas del equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena es la presión colectiva.

Al finalizar el partido aclaró que le gustó el desempeño de Guatemala y hasta se atrevió a decir que la selección guatemalteca le pudo haber sacado la victoria a una de las locales del torneo, Canadá.

Guatemala jugó muy bien, me gustar mucho el equipo, buen planteamiento, buena ejecución, pero me quedo con un sabor agridulce porque pienso que se pudo haber sacado la victoria.



Si Guatemala no gana contra Guadalupe , a Canadá le alcanza con un 2-0 ante Cuba . — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) July 2, 2023

El periodista deportivo de ESPN también asegura que a Guatemala solo le sirve la victoria sobre Guadalupe, ya que la victoria de Canadá sobre Cuba está prácticamente asegurada.

La última vez que Guatemala y Guadalupe se enfrentaron fue en 2021. Los guatemaltecos fueron sorprendidos por el rival y todo se definió en los penales, en donde Guadalupe se impuso por 10-9.