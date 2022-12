La petición de Greeicy Rendón a los guatemaltecos previo a su show (video)

Esta noche, se llevará a cabo el concierto de Greeicy y Mike Bahía en Guatemala, y la artista hizo una petición especial a su público.

La noche de este jueves 15 de diciembre, la pareja de artistas Mike Bahía y Greeicy Rendón, brindarán un concierto en Guatemala como parte de su gira "Amantes Tour".

En ese sentido, la cantante utilizó sus redes sociales para hacer una petición especial a los guatemaltecos, tras algunos quebrantos de salud que ha sufrido en las últimas horas.

"Espero contar con ustedes, y si de repente me da un ataque de tos me ayudan a cantar. Cuando ustedes me vean (tose), por favor, canten. ¡Canten! Me ayudan", dijo en sus historias de Instagram.

Esto, luego de que la artista de 30 años contara a sus seguidores que ha estado un tanto enferma de la garganta. El show de esta noche está previsto para que inicie a las 8:00 pm, en Fórum Majadas.