¡Desapareció en zona 9! Buscan a instructor fitness desaparecido

Familiares de un instructor fitness han solicitado ayuda en redes sociales para dar con su paradero, luego de estar desaparecido desde hace seis días.

A través de varias publicaciones de redes sociales, familiares de un instructor fitness identificado como Héctor Romeo Menéndez Melendez, de 40 años, denunciaron su desaparición.

De acuerdo con los datos que los parientes proporcionaron, Héctor fue visto por última vez en el viernes 2 de junio en zona 9, luego de que salió de su lugar de trabajo ubicado en esa zona de la ciudad de Guatemala.

La familia de Menéndez Melendez, quien trabaja en un Call Center y en sus tiempos libres es instructor fitness, ha solicitado ayuda a los guatemaltecos que sepan de su paradero y para que este sea reportado de manera inmediata.

"Les pido de FAVOR que me ayuden a compartir y si tienen alguna noticia o información me la hagan saber, les agradecería muchísimo! Mis compañeros hospitalarios les pido también encarecidamente que si tiene alguna información con estas características me las hagan saber por favor y que compartan esto en sus grupos de turno POR FAVOR", escribió un primo de Héctor en Facebook.

Características de Héctor

Según la información proporcionada, Héctor Menéndez es de cabello liso, negro, corto a los lados y largo de arriba, cejas pobladas, ojos café oscuro, nariz delgada, dentadura recta, labios delgados, complexión atlética y cuenta con un tatuaje de Supermán en el brazo derecho.

En el caso de tener información que ayude a localizarlo, puedes reportarlo al número 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o a los números:43944639 y 31404302.