¡Lo quieren fuera! Piden cancelar a Peso Pluma de "Viña del Mar"

Un artista mexicano es non grato en el "Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar" y muchos desean que se cancele su participación.

El concejal de Viña del Mar René Lues pidió cancelar la participación de Peso Pluma del famoso evento "Festival de Viña del Mar 2024" debido a que promueve la cultura del narcotráfico.

Foto: Oficial.

En una conferencia de prensa el regidor dijo: "Soy René Lues, concejal de Viña del Mar y queríamos comentar junto a los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana una petición que ayer formulé al Consejo Municipal y a los canales de televisión, que tienen a cargo el Festival de la canción de Viña del Mar, de que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma que es el que cierra justamente la versión del festival de la canción".

"Básicamente porque lo que representa su música es una apología a la narco cultura con todas sus dimensiones éticas y también sociales, en un Chile en el que estamos luchando, viviendo y sufriendo por el narcotráfico, que nuestra policía y nuestras autoridades, pelean cada día, cada centímetro, por ganarle el espacio al narcotráfico. Tendríamos y vamos a tener si no hacemos algo, al mayor representante de la narco cultura, desde el punto de vista musical, en el principal festival internacional de Latinoamérica y además financiado con fondos públicos, esto no es censura, que cada cual haga lo que quiera, lo que estamos diciendo, es que desde el espacio público nosotros, que somos actores y autoridades públicas, tenemos que tomar decisiones y tomar partido y no podemos permitir que la narco cultura se enseñoree en nuestros espacios públicos", afirmó.

Esto ha causado revuelo en el país sudamericano, automáticamente los mexicanos reaccionaron.

"Todavía que Peso Pluma les va a levantar el evento y a hacerles el favor", "apoyo a este señor, PP es lo más bajo", "no puedo creer que cierren las puertas a tremendo talento" fueron algunos de los comentarios.

