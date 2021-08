Presionan a los alumnos de Consuelo Porras a disculparse por decirle "corrupta"

Tras la destitución del jefe de la FECI, alumnos de Consuelo Porras de la Usac le pidieron que renunciara durante una clase virtual.

En un video que circula en redes sociales quedó grabado el momento en el que un hombre a quien identifican como Miguel Vela, supuesto "auxiliar" de la Fiscal General, Consuelo Porras, pide a los coordinadores estudiantiles que envíen una carta que, aparentemente, es para disculparse por haberle gritado "corrupta" a la funcionaria.

"Ese es el favor que queremos pedirles compañeros, que hagan una carta los coordinadores diciendo que no fueron ustedes los que participaron. En las redes sociales están diciendo que fueron todos, que toda la clase dice que le dijeron esas cosas y eso no es cierto", aseguró el auxiliar.

Además, indicó que este acto fue con "premeditación, alevosía y ventaja para difamarla a ella completamente", se escucha en el video.

En la grabación también señala que: "No era el lugar apropiado compañeros, fueron unas personas muy irrespetuosas, no sabemos de donde son, no sabemos de qué grupo son, pero en lo personal como profesor (..) fueron muy irrespetuosas", indicó Vela.

Este es el video:

Gritan "corrupta"

Durante una clase virtual que impartía la Fiscal General, Consuelo Porras, un grupo de estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) le exigió su renuncia.

Lo ocurrido quedó grabado en un video, en el que estudiantes le recriminan a la jefa del Ministerio Público la decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI y nombrar a una persona cuestionada.

Mientras tanto, Porras les indicó: "Perdone (...) perdóneme mejor limitémonos a la clase, si fuera tan amable oye". El estudiante, continúa haciendo sus preguntas en referencia al tema, mientras otros intentan que desista.

Posteriormente, otros estudiantes lanzaron consignas y le gritaron "corrupta", "que renuncie", "consuelo corrupta", "renuncia a tu cargo", entre otras.

Después se desató una discusión entre estudiantes, algunos querían continuar reclamando a la Fiscal por sus actos, mientras otros buscaban continuar con la clase.

Esto fue lo que pasó: