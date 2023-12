Piloto y ayudante golpean a pasajero de un bus extraurbano

-

El piloto y el ayudante de un bus extraurbano agarraron a golpes a un pasajero cuando se conducían hacia Cobán, Alta Verapaz.

"Ellos son muy problemáticos", se lee en uno de los muchos mensajes publicados en las redes sociales, donde se observa al ayudante y piloto de un bus extraurbano agarrar a golpes a uno de sus pasajeros.

Según uno de los usuarios del bus, esto ocurrió a las 6:45 horas justo cuando llegaron a la parada conocida como El Rancho.

Todo habría iniciado cuando el pasajero agredido reclamó por el cobro del pasaje argumentando que estaban cobrando más de lo establecido, por lo que se negó a pagar.

De acuerdo con los pasajeros, el cobro autorizado es de 65 quetzales, pero estaban cobrando 100. "No tengo más", le dijo la víctima y se subió al bus, sin saber que sería agarrado a puñetazos por el piloto y el ayudante.

En las imágenes compartidas en las redes sociales, donde se hizo viral, se escucha al piloto del bus argumentar que a él le están descontando y culpó a la víctima de supuestamente haber dado un golpe al ayudante.

"¿Por qué lo hiciste?", le cuestiona el piloto y de un momento a otro le lanza tres puñetazos. Luego se sube el ayudante y comienza a golpear sin piedad al pasajero.

Según el resto de personas, la víctima no sólo fue golpeada, sino que lo obligaron a bajar del bus y no le devolvieron su dinero, por lo que ahora exigen a las autoridades investigar el hecho, mientras que la empresa de transportes, donde ocurrió la agresión aún no se pronuncia al respecto en sus redes sociales.