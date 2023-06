¿Cómo es volar "dentro" de un arcoíris? La impresionante revelación de piloto (video)

-

Un piloto reveló a sus seguidores la experiencia que se vive al estar "dentro" de un arcoíris en pleno vuelo.

En TikTok fue compartido un video que muestra el vuelo de un avión justo en el momento en que "atraviesa" un arcoíris.

El audiovisual publicado por "Carlos Piloto" dejó al descubierto lo que hay detrás de esta curiosa experiencia que atrae a muchos.

"Sabían que el arcoíris no es un arco? ¡Es un círculo! Y es increíble la sensación de poder volar a través de él", escribió el usuario.

Carlos mostró el recorrido que hizo en la aeronave, evidenciando la forma circular del arcoíris. Además, se ve que el avión nunca "entra" en este y solo da la apariencia de alejarse aunque se acerque.

El clip cautivó a más de un millón de usuarios en la red social, muchos de los cuales dejaron sus comentarios sobre dicha experiencia en el aire.

"No se puede entrar a un arcoíris por que no 'está'", "entonces no hay tesoro al final del arcoíris", "es un círculo-iris", se lee.

"Carlos Piloto" es un piloto costarricense y técnico en motores para aviación, según se lee en su biografía de TikTok.

Otra experiencia

Tavo Cruz, piloto en la Selva Amazónica Ecuatoriana, compartió un clip en su cuenta de TikTok, donde mostró qué se siente estar "dentro" de una nube en avión.

"¿Sabes lo que se siente estar dentro de una nube?", escribió el piloto. Al momento de ingresar a la nube, la aeronave comienza a entrar en turbulencia.

El usuario explicó que cuando eso sucede, el piloto debe guiarse por las indicaciones que observa en pantalla.

El video cuenta con más de dos millones de reproducciones y casi 70 mil "me gusta".