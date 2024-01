El plan del Congreso para evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo

-

Pocos días faltan para el cambio de autoridades de Gobierno, sin embargo, los detractores de las autoridades electas insisten en buscar estrategias para evitar la transmisión de mando.

OTRAS NOTICIAS: Los mandatarios confirmados para la toma de posesión de Bernardo Arévalo

"Si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala", afirmó de manera contundente Alejandro Giammattei, como una promesa al mandatario electo Bernardo Arévalo.

Sus palabras las ofreció el 11 de septiembre, frente al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

A pesar de su tajante mensaje, en el Congreso pareciera que han hecho oídos sordos y, a pesar de que los ojos internacionales están puestos en Guatemala, la alianza oficialista aparentemente se prepara con acuerdos para evitar que los diputados de Semilla y el binomio presidencial electo tomen posesión.

Su intención inicial era buscar la anulación de la primera vuelta electoral y con ello las Elecciones Generales 2023. Según varios diputados que pidieron el anonimato, la intención es juramentar a uno de los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para influir a través de él y anular consigo la fiesta democrática.

Hasta ahora eso no les ha funcionado, pues los diputados salientes no han llegado a las sesiones extraordinarias convocadas.

El "Finiquito"

Pero, sus intenciones no terminaron ahí. Diputados aliados al oficialismo contaron a Soy502 que también se pretende exigir un "nuevo finiquito" a los legisladores que están por asumir.

"Obviamente la Contraloría (General de Cuentas) no se lo dará a los de Semilla y no podrán tomar el cargo", dijo entre sonrisas un diputado que pidió no revelar su nombre.

Esa premisa fue prácticamente confirmada el jueves 4 enero, por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, quien en declaraciones a varios medios de comunicación, indicó que aún elaboran la lista de requisitos para los diputados que serán juramentados el próximo 14 de enero.

Según dijo, en los siguientes días socializarán con los nuevos legisladores los requisitos que deberán presentar para ser juramentados, pero adelantó que entre ellos figura el Documento Personal de Identificación (DPI) y la credencial que fue otorgada por el TSE, en la cual consta que fueron electos legítimamente en las pasadas votaciones.

Agregó que los nuevos congresistas también tendrán que entregar una Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocido como finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Sin embargo, hizo ver que no se admitirá la que presentaron en su momento ante el TSE, sino que se requerirá el de este año.

La presidenta del @CongresoGuate, Shirley Rivera, informó que los diputados que asumirán el próximo 14 de enero deberán presentar un finiquito de este año pic.twitter.com/6JsQihba6J — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 4, 2024

No obstante, ya existen antecedentes al respecto. En la toma de posesión del 2020 se intentó hacer algo similar. El excontralor y ahora exdiputado Carlos Mencos presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) manifestando su rechazo y se lo otorgaron.

"Se otorga amparo provisional a Carlos Mencos. Como consecuencia, el Congreso no puede impedir que el accionante preste juramento en el cargo para el que fue electo popularmente, so pretexto de que previo a ello debe presentar Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos correspondiente al año 2020, toda vez que como quedó evidenciado, en el presente auto, le fue extendida la Constancia... en el 2019 y esta no ha dejado de surtir efectos legales", se lee en la resolución.

(Fuente: Expediente 112-2020 Amparo Provisional de la CC)

Vestidos y alborotados

Si esto no funciona, la intención es no formar quórum tras el receso de toma de posesión en el Congreso, ello a pesar de que ya hay 10 presidentes y un Rey confirmados para la ceremonia de Transmisión de Mando.

De acuerdo con los diputados consultados, esta última estrategia habría formado parte de las negociaciones para elegir a la Nueva Junta Directiva que será electa y juramentada previo a realizar la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como nuevos gobernantes.

No obstante, en el artículo 8 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución, se establece que el Congreso está "obligado a dar posesión de su cargo a la persona declarada electa como Presidente de la República por el TSE".

Esta obligación debe de cumplirse en una sesión solemne celebrada "a más tardar, a las 16 horas del 14 de enero" y aclara que, en el mismo acto, debe darse posesión a la persona declarada como Vicepresidente.

(Fuente: Constitución Política de la República de Guatemala)

Mensaje contundente

Por otro lado, el abogado Carlos Bezares recordó que el 14 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo en el que garantiza el cambio de mando con el fin de "prevenir a toda autoridad que actúe en cumplimiento de la última etapa procesal electoral".

"Todos los rumores o estrategias que quieran plantear tienen un pequeño problema: La orden de la CC. El Congreso no puede entorpecer la transmisión de mando, así lo dice la Corte... si no se pueden ir presos o, por lo menos, se inician los retiros de inmunidad", sentenció el abogado.

Para Bezares, los detractores de Arévalo "no han leído bien el fallo de la CC, por eso es que después viene una Sala y le ordena a la Policía Nacional Civil (PNC) que garantice la toma de posesión... ya están las órdenes hasta para la fuerza pública".

En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, apeló desde el 17 de diciembre este amparo argumentando la falta de "riesgo o amenaza" para la transmisión de mando y aseguró que la acción presentada por los abogados podría "constituir un actuar coordinado y estructurado, en unidad de argumentos y con el objetivo de obstaculizar las investigaciones que efectúa el MP".