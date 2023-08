Pleito y discusiones en el Congreso por suspensión de Semilla (video)

-

El Congreso no avanzó en la agenda legislativa debido a que varias bancadas manifestaron su rechazo a la suspensión "arbitraria" de la bancada Semilla.

Molestia manifestaron varios diputados por, lo que calificaron como una, suspensión "arbitraria" e "ilegal" de la bancada Movimiento Semilla, por parte de la Junta Directiva del Congreso.

La disputa provocó la suspensión de la sesión plenaria convocada para este jueves 31 de agosto, ya que el partido de gobierno y sus aliados, optaron por ausentarse o no marcar, con el fin de continuar con la convocatoria.

"La suspensión de Semilla sólo evidencia aún más el nivel de abusivez de la Junta Directiva, de la cantidad de ilegalidades y arbitrariedades que están cometiendo... Ahora, la Junta Directiva decide saltarse la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es una ley de orden constitucional, y anulan una bancada ¿Con qué atribuciones? La Junta Directiva se está prestando al golpe que le quieren dar a la democracia en el país", criticó la diputada Andrea Villagrán.

Por otro lado, el diputado Mario Taracena indicó que la decisión de la directiva fue "arbitraria", pues "no se puede cancelar ningún partido hasta que no sea dado en un fallo de una corte" hecho que podría durar hasta dos años y medio si "Semilla agacha la cabeza y no hace nada", de lo contrario podría ser más tiempo.

"Dejen de asustar con el petate del muerto, porque lo que tiene la Ley Electoral para castigar a Semilla es que lo van a suspender y que da 60 días para arreglar sus clavos, después de eso entra en un proceso de cancelación... Dejemos de soñar que un diputado que acabo de ver será el presidente interino y que va a poner una terna. Por favor compañeros, pongámonos serios, porque están jugando con la democracia... No sé qué les mueve, pero se están apresurando", subrayó Taracena.

La misma opinión tuvo el diputado Adán Pérez, de Winaq, quien manifestó: "Hay que saber perder. Los candidatos, los partidos que han perdido, no han sabido reconocer los resultados de las elecciones en donde el pueblo habló categóricamente. Se ha judicializado como nunca durante los más de 35 años de la Constitución... respetemos y hagamos lo mejor para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho".

Al tiempo que Rodolfo Neutze, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), manifestó su preocupación porque se están sentando precedentes que afectarán a todas las agrupaciones políticas, razón por la que pidió a los integrantes de la Junta Directiva que rectifiquen su posición.