"Les ofrecí trabajo y no quieren", el pleito del jefe de Aeronáutica con vendedores

El eterno conflicto del director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, con los vendedores ambulantes resurgió luego que un grupo de personas colocaran una venta de alimentos a pocos metros del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según Argueta, realizó una supervisión en el perímetro aeroportuario y se encontró con una venta de alimentos que ya tenía hasta un comedor instalado.

"¿Qué sucede? Permitimos esto y se nos empieza a llenar todo el perímetro del Aeropuerto con ventas ambulantes", subrayó el director de Aeronáutica, por lo que hizo un llamado a la Municipalidad de Guatemala para que le ayude a retirar a los vendedores instalados en el lugar.

No obstante, mientras trataba de explicar por qué no se permiten las ventas utilizando argumentos como "en ninguna otra ciudad del mundo se ven vendedores", justificó que, incluso, les ha ofrecido puestos de trabajo a las personas dentro del Aeropuerto y no se lo han aceptado.

"Yo sé que tenemos necesidad de trabajo... les he ofrecido formalizarlos en otro sector, pero no permitimos ventas ambulantes... muchas veces les ofrecí trabajo dentro del Aeropuerto y no quieren", resaltó.

Además dijo: "Si hay otro sectores que les permiten (colocar ventas ambulantes), no es en el aeropuerto".