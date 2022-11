"Poder para la gente": Elon Musk tras anunciar verificación de cuentas a un costo

Twitter tendrá nuevos cambios tras la compra de Elon Musk.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, concretó recientemente la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares.

Desde la compra ha anunciado cambios en la red social, para dar mayor libertad de expresión a los usuarios. Este martes, Musk publicó un nuevo tuit en el que refiere a que se devolverá el poder a la gente.

"El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda. ¡Poder para las personas! Verificación Azul por $ 8/ mes", escribió.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

"La fusión entre Twitter y X Holdings se selló el 27 de octubre", confirmó oficialmente la bolsa de Nueva York, el NYSE, en un documento enviado al regulador de los mercados estadounidenses, la SEC.

"Todas las acciones de Twitter fueron intercambiadas por 54.20 dólares en efectivo", el precio pactado para esta compra.