El fuerte mensaje del guatemalteco que triunfó en televisión estadounidense

Marvin Gómez envió un poderoso mensaje donde afirmó la importancia de luchar por los sueños a pesar de todo, pues durante su formación muchos le dijeron que no lograría su objetivo.

A través de las redes sociales, el guatemalteco que destaca en Estados Unidos como meteorólogo en la prestigiosa cadena estadounidense NBC, contó que muchos no creyeron que llegaría lejos.

"Hasta hoy cuando busco en lo profundo de mis recuerdos puedo escuchar las voces de quienes intentaron acabar con mi carrera antes de que comenzara. Cuando era estudiante universitario dijeron: 'nunca obtendrás un trabajo en el mundo de la televisión', 'no lo lograrás', 'tienes que tener cierto look para ello', 'estás perdiendo el tiempo estudiando para eso', por suerte ninguna de esas personas está ya en mi vida", expresó.

El famoso motiva con sus palabras a guatemaltecos y latinos que ven en su trayectoria una inspiración.

Marvin estudió Bachelor in Mass Communications (Licenciatura en Comunicación Masiva) en la Universidad de Lewis, luego obtuvo la especialidad de Pronóstico del Tiempo en Penn State: The Pennsylvania State University y un Bachelor of Science in Geosciences (Licenciatura en Geociencias) en Mississippi State University.

Actualmente puede verse en las mañanas de miércoles a domingo en NBC Philadelphia dando el pronóstico meteorológico.