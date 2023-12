La canción de Carin León que molestó a los guatemaltecos

-

Carin León sorprendió con una canción que no cayó en gracia a algunos guatemaltecos al escuchar la letra.

El mexicano representante del género regional decepcionó a algunos fanáticos del país al escuchar que en la lírica de uno de sus temas hay una frase despectiva de Guatemala.

La usuaria de Tik Tok Karen González subió la estrofa de la canción "Medley Cumbias Norteñas (en vivo)" y de inmediato mostró su decepción pues en el se incluía un lema que muchos extranjeros utilizan para hablar de una situación negativa: "Yo salí de Guatemala y entré a Guatepeor".

González escribió "yo escuchando la nueva canción de Carin León", luego agregó "Gordo ¿qué te hemos hecho los guatemaltecos?".

De inmediato muchos reaccionaron: "Con mi Guatemala no, ahí sí no", "¡qué puchis!", "¿cómo así?", "yo bailándola todo el tiempo sin ponerle atención a la letra" y "con Guate no", fueron algunos de los comentarios.

