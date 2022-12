La polémica confesión de Bad Bunny a los guatemaltecos (video)

Durante su concierto en Guatemala, el puertorriqueño Bad Bunny hizo una inesperada confesión sobre su reciente show en Honduras.

La noche del jueves 1 de diciembre, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, deleitó a los guatemaltecos con un esperado show, como parte de su "Worlds Hottest Tour".

El puertorriqueño no defraudó a los miles de fanáticos que se dieron cita en Explanada Cayalá, para cantar éxitos como "Si veo a tu mamá", "Me porto bonito" y "Moscow Mule".

Incluso, algunas seguidoras tuvieron la oportunidad de subir a tarima para bailar junto al artista, como acostumbra a hacer en sus shows.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, el "Conejo malo" se dirigió al público con unas inesperadas palabras que trajeron a colación su reciente presentación en Honduras.

Bad Bunny puso a bailar a los guatemaltecos. (Foto: AsaPromotions)

"Yo tengo una pregunta para ustedes, quiero que me respondan con honestidad y sinceridad. Yo espero que no me mientan, por favor. En Honduras me mintieron, y estoy triste porque no me gusta que me mientan. ¿Quién me puede enseñar a bailar?", dijo el boricua.

Inmediatamente, los asistentes respondieron con gritos de euforia esperando ser los elegidos del artista para bailar con él.

¿Por qué lo dijo?

En redes sociales, internautas guatemaltecos y hasta los mismos hondureños comentaron que el mensaje de Bad Bunny pudo deberse a las fanáticas catrachas que subieron al escenario para bailar con él.

El video del momento en que Benito habló al público ya es viral en redes sociales, tras ser muy comentado por usuarios.