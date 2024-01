La "polémica" petición de Bad Bunny a sus fans

-

El famoso cantante Bad Bunny hizo una inesperada petición a sus seguidores.

La estrella de reguetón, Bad Bunny, se encuentra una vez más envuelto en polémica, ya que recientemente lanzó a sus seguidores una peculiar advertencia que hizo recordar el incidente del año pasado, cuando le arrojó un celular a una fanática que se le acercó demasiado para grabarlo.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, el artista boricua le dijo a sus fans que respeten su privacidad mientras disfruta de un paseo en la playa.

Por medio de un mensaje de voz, Bad Bunny dio a conocer que iba camino a su trabajo y le deseó un feliz día a todos sus seguidores.

"Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa' la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa, no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mía", dijo el cantante.

Foto: captura de pantalla

Más de 400 mil personas reaccionaron al mensaje del artista. Ante ello, algunos dejaron emojis de risas y corazones, aunque otros expresaron su desacuerdo con la advertencia.

Algunos internautas han señalado que podría ser una estrategia para llamar la atención, ya que podría estrenarse una nueva canción del artista, pero de momento se desconoce más detalles al respecto.