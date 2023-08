¡Ofrecimiento! Elon Musk te defenderá si te demandan por un "tuitazo"

-

Elon Musk ha lanzado una nueva propuesta que ha generado diversas reacciones

OTRAS NOTICIAS: Elon Musk crea una nueva empresa de inteligencia artificial

El propietario de la red social "X", mejor conocido con su antiguo nombre "Twitter", asegura que defenderá a los trabajadores que sean demandados por alguna publicación que a sus jefes no les haya gustado.

"Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le gustó algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal. Sin límite. Por favor, déjanos saber", puntualizó Elon Musk.

La publicación de Musk a superado más de medio millón de "Me gusta" y de inmediato el comentario se llenó de diversas reacciones. Varios usuarios narraron experiencias donde se vieron afectados por algún comentario realizado en la plataforma.

"Estimado Elon Musk, me despidieron por 'exceder mi derecho a la libertad de expresión", explica el científico Simon Goddek, quien estuvo dando sus opiniones sobre la pandemia del Covid y las vacunas.

"Estimado Elon Musk: Soy un funcionario y mi empleador desea que elimine mi cuenta de Twitter. Yo no. Como consecuencia, fui degradado en mi evaluación profesional y fui removido de mi oficina. El proceso judicial aún está en curso. ¿Cómo funciona si necesita más detalles?" consulta Friedrick Pürner, otro usuario de la red.

El post de Musk se ha llenado de diversas solicitudes para que atiendan los diferentes casos de los internautas quienes han mostrado interés en la propuesta del millonario.

Hasta el momento, Musk no ha brindado más detalles de su propuesta. Mientras en algunos medios de comunicación ven con cautela la medida ya que se estima no tenga mayor repercusión.

El medio La Razón sostiene que habrá que esperar qué ocurre, pero todo apunta a que se trata de "otra apuesta de corto recorrido".

Por su parte, el medio El Colombiano recordó que Musk ha adoptado el discurso de la libertad de expresión y que debido a ello podría deberse la propuesta anunciada.